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Зайон Уильямсон назвал игрока, рейтинг которого в NBA 2K не может быть ниже 99

Зайон Уильямсон назвал игрока, рейтинг которого в NBA 2K не может быть ниже 99
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Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заслуживает рейтинга 99 в игре NBA 2K22.

«Из уважения и за всё, чего он достиг в НБА с момента дебюта, я бы дал ему рейтинг 99. Он сделал то, чего никто до него не делал в лиге. Я обязан проявить к нему уважение», — приводит слова Зайона Уильямсона Bleacher Report.

Ранее разработчики NBA 2K22 объявили рейтинг лучших баскетболистов в новой версии видеоигры.

В топ-10 вошли: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», 96), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 96), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», 96), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 96), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 95), Никола Йокич («Денвер Наггетс», 95), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 94), Джеймс Харден («Бруклин Нетс», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 94).

Зайон Уильямсон получил рейтинг 89.

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