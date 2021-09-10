Мужская сборная России 3х3 с первого места вышла в плей-офф чемпионата Европы

10 сентября в Париже начался Кубок Европы по баскетболу 3х3. В первый игровой день участников соревнований ждал групповой этап. Сборная России попала в одну группу с национальными командами Израиля и Нидерландов.



В первой встрече игрового дня сборная России обыграла израильтян со счётом 21:17, а во второй — победила сборную Нидерландов со счётом 20:19. Благодаря этому россияне вышли в четвертьфинал турнира с первого места в группе.



Помимо трёх вышеупомянутых сборных, в турнире принимают участие команды Сербии, Бельгии, Украины, Литвы, Франции, Австрии, Словении, Польши и Эстонии.



В составе сборной России выступают пять игроков — Даниил Абрамовский, Александр Зуев, Борис Логачёв, Дмитрий Чебуркин, Станислав Шаров.