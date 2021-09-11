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Тони Кукоч назвал любимого одноклубника по «Чикаго». Это не Майкл Джордан

Тони Кукоч назвал любимого одноклубника по «Чикаго». Это не Майкл Джордан
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Бывший игрок НБА Тони Кукоч высказался о любимом одноклубнике в бытность выступления за «Чикаго Буллз», остановившись на легендарных Майкле Джордане и Скотти Пиппене.

«Скотти Пиппен для меня был так же важен, как и Майкл Джордан. Скотти думал о команде и о каждом партнёре. Он брал мяч, а затем искал нужных людей, и для Майкла это было здорово.

Я чувствовал себя свободным, играя со Скотти. Мне было очень удобно находиться с ним на одной площадке — я знал, что он не проигнорирует меня, когда я откроюсь, отдаст мне мяч или вернёт его. Скотти позволит мне подобрать мяч, не будет подходить ко мне в его поисках, как делают некоторые разыгрывающие — мне такие попадались. Не то чтобы Майкл был не таким, но всё-таки он был не совсем этим парнем», — приводит слова Кукоча NBA.

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