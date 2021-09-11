Владимир Гомельский высказался о матче ЦСКА — «Зенит»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о матче ЦСКА и «Зенита» на предсезонном турнире в Греции. Встреча прошла 9 сентября и завершилась со счётом 75:64 в пользу армейцев.
«Оба тренера решают свои задачи. Паскауль дал отдохнуть Наптеру. Итудис нашёл новое сочетание игроков на задней линии — Лундберг + Ухов. А Кулайберна использовал то на четвёртом номере, то на первом. Предсезонка для того и проводится, чтобы экспериментировать. Мне понравилось, как ЦСКА сыграл в защите», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Отметим, что ЦСКА лидировал в счёте на протяжении практически всего матча, максимальный отрыв москвичей составлял 21 очко. В последние десять минут игры «Зенит» сумел немного сократить отставание.
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