Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард отреагировал на переход Деандре Джордана в «Лейкерс»

Дуайт Ховард отреагировал на переход Деандре Джордана в «Лейкерс»
Комментарии

Центровой Дуайт Ховард, недавно заключивший контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», обратился к ещё одному новичку калифорнийского клуба Деандре Джордану.

«Я вижу в тебе величие. Погнали», — написал Ховард на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дуайта Ховарда в «Инстаграме».

Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провёл в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора.

Что касается Джордана, то он в минувшем сезоне в составе «Бруклин Нетс» сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.

Ранее Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье.

Новость по теме
Дуайт Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021