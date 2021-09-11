Дуайт Ховард отреагировал на переход Деандре Джордана в «Лейкерс»
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Центровой Дуайт Ховард, недавно заключивший контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», обратился к ещё одному новичку калифорнийского клуба Деандре Джордану.
«Я вижу в тебе величие. Погнали», — написал Ховард на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дуайта Ховарда в «Инстаграме».
Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провёл в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора.
Что касается Джордана, то он в минувшем сезоне в составе «Бруклин Нетс» сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.
Ранее Ховард показал результаты работы над трёхочковыми в межсезонье.
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