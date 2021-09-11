У отца игрока НБА изъяли $ 50 тыс., которые могли пойти на покупку наркотиков

Антонио Рассел, отец разыгрывающего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Д'Анджело Расселла, был задержан в аэропорту. У полицейских вызвал подозрение маршрут, по которому следовал Антонио. При задержании у него была изъята сумма в $ 50 000 и четыре бутылочки для кодеина. Об этом сообщает The Sports Rush.



Инцидент произошёл ещё в марте. Предполагается, что деньги могли предназначаться для покупки наркотиков. Помимо денег и ёмкостей для кодеина полицейские обнаружили у Антонио четыре телефона, три из которых он позволил им изучить. Сам Антонио заявил, что финансовые средства, которые у него были с собой, он хотел использовать для приобретения автомобиля.

Сообщается, что полицейские пока так и не предъявляли Расселлу никаких уголовных обвинений, однако деньги всё же изъяли. Д’Анджело от комментариев по этому поводу воздерживается.