В ЦСКА прокомментировали расторжение контракта с Майком Джеймсом

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал расторжение контракта с защитником Майком Джеймсом.
«У нас нет сомнений в уровне мастерства Майка. Мы благодарны ему за множество ярких моментов, зрелищный стиль игры, умение взять на себя ответственность в сложные минуты. Искренне желаю Майку удачи. Уверен, у него впереди ещё немало личных и профессиональных побед», — цитирует Ватутина официальный сайт ЦСКА.
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи.
Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).
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