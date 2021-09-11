ЦСКА разгромил греческий клуб с разницей +39

Московский ЦСКА обыграл греческий «Лаврио» на предсезонном турнире в Греции. Встреча завершилась со счётом 107:68.



Армейцы захватили преимущество в матче с первых минут, уже к первому перерыву ведя в счёте — 31:13. Во второй четверти московской команде удалось увеличить преимущество до 25 очков.



В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказались игроки ЦСКА — 28:20. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, но даже в этой десятиминутке сильнее оказались представители ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 107:68.



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).