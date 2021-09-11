Женская сборная России 3х3 победила Украину и выиграла группу чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла Великобританию (15:12) и Украину (21:18) в матчах группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который проходит в Париже. Российская команда заняла первое место в группе B и пробилась в 1/4 финала, соперник определится позже. Украина поспорит за второе место в группе с Великобританией.

Все игры плей-офф пройдут в воскресенье. В составе российской команды во Францию приехали Юлия Козик, Александра Столяр, Евгения и Ольга Фролкины. В составе Украины выступили Анна Ольховик, Анна Рулева, Наталья Цюбик и Мириам Уро-Ниле.

Напомним, женская сборная России по баскетболу 3х3 является серебряным призёром Олимпиады в Токио. В финальном матче российские баскетболистки уступили команде США.