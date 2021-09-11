«Барселона» обыграла «Валенсию» с разницей +19 и вышла в финал Суперкубка Испании

В городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна (Испания) завершился первый полуфинальный матч Суперкубка Испании по баскетболу, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Валенсия». Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 87:66.



Каталонцы уже в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя к первому перерыву со счётом 27:16. Во второй десятиминутке сильнее вновь оказались игроки «Барселоны» — к большому перерыву счёт на табло был 45:28 в пользу каталонского клуба.



В третьей четверти «Барселона» довела преимущество до 23 очков, фактически превратив заключительную четверть в формальность. В финальном игровом отрезке «Валенсия» отыграла четыре очка отставания, но на большее их не хватило. Итоговый счёт встречи — 87:68.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэндон Дэвис, набравший 15 очков. Ещё 13 очков на свой счёт записал Кори Хиггинс. В составе «Валенсии» по 11 очков набрали Хосеп Пуэрто и Мартин Херманссон.