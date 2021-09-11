«Зенит» проиграл «Олимпиакосу» с разницей -25

Санкт-петербургский «Зенит» уступил греческому «Олимпиакосу» на предсезонном турнире на Кипре. Встреча завершилась со счётом 90:65 в пользу греческой команды.



Греки уже в первой четверти сумели выйти вперёд — к первому перерыву счёт на табло был 21:19 в пользу «Олимпиакоса». Во втором игровом отрезке «Олимпиакосу» удалось совершить рывок в 10 очков — к большому перерыву греки вели со счётом 49:37.



В третьей четверти «Зенит» вновь уступил — преимущество «Олимпиакоса» к заключительной десятиминутке достигло 19 очков. В заключительном игровом отрезке ситуация не изменилась — 22:16 в пользу «Олимпиакоса» по итогам четверти и 90:65 — по итогам матча.



Ранее на этом же турнире московский ЦСКА обыграл греческий «Лаврио». Встреча завершилась со счётом 107:68.