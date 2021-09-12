Бош, Пирс и Кукоч включены в Зал славы баскетбола

В ночь на 12 сентября (мск) в Спрингфилде (США) прошла церемония, посвящённая введению новых членов в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
В Зал славы были включены Крис Бош и Пол Пирс. Также туда вошли пятикратный участник Матча звёзд НБА Крис Уэббер, чемпион НБА-2004 в составе «Детройт Пистонс» Бен Уоллес и трёхкратный чемпион в составе «Чикаго Буллз» Тони Кукоч. Об этом сообщается на сайте лиги.
В качестве тренеров в Зал славы были включены Рик Адельман, Джей Райт и Билл Расселл, а из бывших баскетболисток женской НБА — Йоланда Гриффит и Лорен Джексон.
Крис Бош становился чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс» и «Майами Хит». Также он 11 раз принимал участие в Матче звёзд НБА. Кроме того, он является олимпийским чемпионом 2008 года в составе сборной США. Пол Пирс выиграл чемпионство с «Бостон Селтикс» в 2008 году и был признан самым ценным игроком финальной серии. Он десять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА.
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