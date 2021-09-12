Клуб Евролиги хочет подписать Майка Джеймса после отчисления из ЦСКА

Американский защитник Майк Джеймс, вчера, 11 сентября, прекративший сотрудничество с ЦСКА, может продолжить карьеру в «Монако». Об этом сообщается в «Твиттере» EuroBBallVideos.
По сведениям источника, в настоящее время у обеих сторон нет определённости, однако ближайшие дни станут решающими в переговорах.
После состоявшегося в июне заседания Евролиги стало известно, что в сезоне-2021/2022 «Монако» будет одним из участников турнира.
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время он выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану».
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