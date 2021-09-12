«Бостон» хочет заполучить одного из двух топовых атакующих игроков НБА
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Состав «Бостон Селтикс» может пополниться одним из двух топовых атакующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Речь идёт о 28-летнем защитнике «Вашингтон Уизардс» Брэдли Биле и 26-летнем игроке «Чикаго Буллз» Заке Лавине. Об этом рассказал журналист издания Boston Globe Гэри Уошберн.
Отметим, что переходу Брэди Била может поспособствовать его близкая дружка с форвардом «Бостона» Джейсон Тейтумом.
Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» входит в топ-5 самых дорогих клубов НБА. В топ-3 входят «Нью-Йорк Никс», чья стоимость составляет $ 5,42 млрд, «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 5,21 млрд, а «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 5,14 млрд. «Бруклин Нетс» ($ 3,4 млрд) и «Бостон» ($ 3,18 млрд) замыкают топ-5.
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