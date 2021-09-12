Владимир Гомельский: агенты Майка Джеймса нашли ему новую команду. Ну и дай бог здоровья

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал уход Майкла Джеймса из ЦСКА. Специалист отметил, что ему неинтересно, на каких условиях был расторгнут контракт с американцем.



«Есть ли у меня информация по поводу расторжения контракта с Джеймсом? Нет, да и неинтересно это. Агенты Джеймса нашли ему новую команду. Ну и дай бог здоровья», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи.



Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2.



В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

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