«Зенит» разгромил греческий клуб с разницей +28

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» оказался сильнее греческого «Лаврио» в заключительном матче предсезонного турнира — 79:51. 11 очков и три подбора записал в актив Сергей Карасёв, по 10 очков набрали Алекс Пойтресс, Коннер Фрэнкамп и Джордан Мики.



На протяжении всего матча «Зенит» лидировал в счёте, не позволяя сопернику подобраться близко. В последней четверти команды выставили резервных игроков.



Ранее на турнире петербургская команда проиграла ЦСКА (64:75) и «Олимпиакосу» (65:90).



Летом «Зенит» провёл масштабную трансферную кампанию, в клуб из Санкт-Петербурга перешли Шабазз Напьер, Джордан Лойд, Сергей Карасёв, Дмитрий Кулагин, Миндаугас Кузминскас, Коннер Фрэнкамп и Джордан Мики.

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