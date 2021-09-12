«Зенит» разгромил греческий клуб с разницей +28
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Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» оказался сильнее греческого «Лаврио» в заключительном матче предсезонного турнира — 79:51. 11 очков и три подбора записал в актив Сергей Карасёв, по 10 очков набрали Алекс Пойтресс, Коннер Фрэнкамп и Джордан Мики.
На протяжении всего матча «Зенит» лидировал в счёте, не позволяя сопернику подобраться близко. В последней четверти команды выставили резервных игроков.
Ранее на турнире петербургская команда проиграла ЦСКА (64:75) и «Олимпиакосу» (65:90).
Летом «Зенит» провёл масштабную трансферную кампанию, в клуб из Санкт-Петербурга перешли Шабазз Напьер, Джордан Лойд, Сергей Карасёв, Дмитрий Кулагин, Миндаугас Кузминскас, Коннер Фрэнкамп и Джордан Мики.
Новость по темеВладимир Гомельский высказался о матче ЦСКА — «Зенит»
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