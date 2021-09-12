Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» разгромил греческий клуб с разницей +28

«Зенит» разгромил греческий клуб с разницей +28
Комментарии

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» оказался сильнее греческого «Лаврио» в заключительном матче предсезонного турнира — 79:51. 11 очков и три подбора записал в актив Сергей Карасёв, по 10 очков набрали Алекс Пойтресс, Коннер Фрэнкамп и Джордан Мики.

На протяжении всего матча «Зенит» лидировал в счёте, не позволяя сопернику подобраться близко. В последней четверти команды выставили резервных игроков.

Ранее на турнире петербургская команда проиграла ЦСКА (64:75) и «Олимпиакосу» (65:90).

Летом «Зенит» провёл масштабную трансферную кампанию, в клуб из Санкт-Петербурга перешли Шабазз Напьер, Джордан Лойд, Сергей Карасёв, Дмитрий Кулагин, Миндаугас Кузминскас, Коннер Фрэнкамп и Джордан Мики.

Новость по теме
Владимир Гомельский высказался о матче ЦСКА — «Зенит»
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021