Лидер клуба НБА «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант назвал команду, в которой никогда не будет играть.



«Я думал о том, чтобы вернуться в „Оклахому“, к привычной аудитории, но я не доверяю абсолютно никому в этом клубе. Всё, что они делали, было очень лицемерным. Руководители, генеральный директор — настолько токсичны, я не разговаривал ни с кем из них после своего ухода. Туда я точно не вернусь», — приводит слова Дюранта Wall Street Journal.



Ранее Дюрант сделал выпад в адрес Стефена Карри. Дюрант и Карри несколько лет вместе выступали за «Голден Стэйт». В составе «Уорриорз» Дюрант стал двукратным чемпионом НБА и дважды был признан самым ценным игроком финальной серии. Что касается Карри, то он трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного чемпионата.

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