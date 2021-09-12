«Реал» победил «Барселону» в финале Суперкубка Испании, отыгравшись с -19 после перерыва

Мадридский «Реал» победил «Барселону» в финале Суперкубка Испании, матч завершился со счётом 88:83.

«Барселона» выиграла первую четверть со счётом 23:22. К перерыву преимущество каталонского клуба увеличилось — 46:40. Третья чеверть также завершилась при лидерстве «Барселоны» — 71:58, по ходу игрового отрезка преимущество подопечных Шарунаса Ясикявичюса составляло 19 очков. В четвёртой четверти «Реал» был сильнее (26:12) и совершил камбэк.

В составе «Барселоны» лучшую результативность показали Кори Хиггинс (16 очков), Брэндон Дэвис (13 очков), Никола Миротич (12 очков), Ник Калатес (11 очков, 7 передач) и Пьер Ориола (11 очков). У «Реала» выделились Серхио Льюль (24 очка), Венсан Пуарье (16 очков, 11 подборов), Карлос Алосен (11 очков) и Найджел Уильямс-Госс (9 очков).