«Реал» победил «Барселону» в финале Суперкубка Испании, отыгравшись с -19 после перерыва

Мадридский «Реал» победил «Барселону» в финале Суперкубка Испании, матч завершился со счётом 88:83.
«Барселона» выиграла первую четверть со счётом 23:22. К перерыву преимущество каталонского клуба увеличилось — 46:40. Третья чеверть также завершилась при лидерстве «Барселоны» — 71:58, по ходу игрового отрезка преимущество подопечных Шарунаса Ясикявичюса составляло 19 очков. В четвёртой четверти «Реал» был сильнее (26:12) и совершил камбэк.
В составе «Барселоны» лучшую результативность показали Кори Хиггинс (16 очков), Брэндон Дэвис (13 очков), Никола Миротич (12 очков), Ник Калатес (11 очков, 7 передач) и Пьер Ориола (11 очков). У «Реала» выделились Серхио Льюль (24 очка), Венсан Пуарье (16 очков, 11 подборов), Карлос Алосен (11 очков) и Найджел Уильямс-Госс (9 очков).
- 12 сентября 2021
-
22:40
-
22:25
-
21:39
-
21:23
-
20:26
-
19:46
-
19:35
-
18:53
-
16:38
-
15:36
-
14:55
-
14:21
-
13:13
-
11:48
-
10:37
-
09:46
-
09:14
-
07:45
-
00:58
-
00:31
- 11 сентября 2021
-
23:32
-
22:58
-
21:54
-
20:53
-
20:47
-
18:24
-
17:23
-
17:11
-
16:22
-
14:53
-
13:24
-
12:14
-
10:56
-
09:30
-
00:59