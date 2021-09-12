ЦСКА крупно победил «Олимпиакос» и выиграл предсезонный турнир на Кипре
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Московский ЦСКА с крупным счётом обыграл греческий «Олимпиакос» на предсезонном турнире, проходящем на Кипре — 85:68. Таким образом, подопечные Дмитрия Итудиса завоевали первое место на турнире.
Армейцы удачно начали матч, полностью доминируя на площадке в первой четверти — 23:5. В следующем игровом отрезке «Олимпиакос» немного прибавил, но к большому перерыву отставание всё равно составляло 13 очков.
После перерыва москвичи вновь прибавили, выиграв третью четверть со счётом 66:49. В заключительном игровом отрезке игра была равной, разница на табло сохранилась.
В составе ЦСКА лидерами по набранным очкам стали Габриэль Лундберг и Уилл Клайберн (по 15 очков). У «Олимпиакоса» 17 баллов набрал Александр Везенков.
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