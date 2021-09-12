Мужская и женская сборные России 3х3 заняли четвёртые места на чемпионате Европы

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 заняли четвёртые места на чемпионате Европы в Париже.

Мужская сборная России в игровой день 12 сентября победила Эстонию (19:16) в четвертьфинале. В полуфинале российские баскетболисты проиграли Сербии (13:18), в матче за третье место уступили Польше (18:19), пропустив решающий бросок одновременно с финальной сиреной. В составе российской команды во Франции выступили Даниил Абрамовский, Александр Зуев, Борис Логачёв, Дмитрий Чебуркин, Станислав Шаров.

Женская сборная России в игровой день 12 сентября обыграла Литву (16:15) в 1/4 финала. В полуфинале россиянки уступили Германии (12:14), в матче за третье место проиграли Франции (13:19). В составе российской национальной команды во Франции выступили Юлия Козик, Александра Столяр, Евгения и Ольга Фролкины.