Назван клуб, куда мог перейти Алексей Швед, если бы ЦСКА подписал MVP Евролиги
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Если бы MVP Евролиги Василие Мицич принял предложение о переходе в московский ЦСКА, Алексей Швед не перешёл бы в стан армейцев. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», в таком случае Швед подписал бы контракт с испанской «Басконией».
Мицич рассказал, что отказался от трёхлетнего соглашения с ЦСКА, чтобы остаться в «Анадолу Эфес».
Швед подписал с армейцами контракт по системе «1+1». Игрок решил покинуть «Химки», потому что они пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.
Регулярный чемпионат Евролиги-2020/2021 Швед завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.
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