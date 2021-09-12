Назван клуб, куда мог перейти Алексей Швед, если бы ЦСКА подписал MVP Евролиги

Если бы MVP Евролиги Василие Мицич принял предложение о переходе в московский ЦСКА, Алексей Швед не перешёл бы в стан армейцев. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», в таком случае Швед подписал бы контракт с испанской «Басконией».



Мицич рассказал, что отказался от трёхлетнего соглашения с ЦСКА, чтобы остаться в «Анадолу Эфес».



Швед подписал с армейцами контракт по системе «1+1». Игрок решил покинуть «Химки», потому что они пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.



Регулярный чемпионат Евролиги-2020/2021 Швед завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.

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