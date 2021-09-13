Андрей Мальцев продолжит тренировать «Химки» после перехода клуба в Суперлигу

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Андрей Мальцев останется главным тренером «Химок», несмотря на переход клуба в Суперлигу. 55-летний специалист возглавил команду в январе 2021 года и вывел её в плей-офф, несмотря на финансовые проблемы. Из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2021/2022 клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ.



Баскетбольный клуб «Химки» был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось, помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.

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