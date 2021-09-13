Форвард «Майами Хит» Пи Джей Такер заступился за нарядившегося в юбку Расселла Уэстбрука. Большая часть поклонников баскетбола раскритиковала новый гардероб Уэстбрука.
«Я всегда буду поддерживать своего брата Рассела, потому что он никогда не боялся рисковать», — написал Такер в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Расселла Уэстбрука в «Твиттере».
Ранее выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Уэстбрук признался, что его не смущает возраст игроков калифорнийского клуба. В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
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