Форвард «Майами Хит» Пи Джей Такер заступился за нарядившегося в юбку Расселла Уэстбрука. Большая часть поклонников баскетбола раскритиковала новый гардероб Уэстбрука.



«Я всегда буду поддерживать своего брата Рассела, потому что он никогда не боялся рисковать», — написал Такер в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Расселла Уэстбрука в «Твиттере».

Ранее выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Уэстбрук признался, что его не смущает возраст игроков калифорнийского клуба. В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.