Шакил О'Нил объяснил, почему опасается криптовалюты
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил объяснил, почему опасается криптовалюты. Экс-спортсмен подчеркнул, что недостаточно хорошо изучил данную тему и будет держаться от криптовалют подальше.
«Я не понимаю всего этого. Так что, скорее всего, буду держаться от криптовалют подальше, пока не получу о них полное представление. Когда я слышу эти великие истории успеха криптовалют, мне это нравится. Но, исходя из своего опыта, думаю, что всё это звучит слишком хорошо для правды», — приводит слова О`Нила MSN.
Ранее О'Нил прокомментировал вынужденную продажу акций в клубе НБА. Легендарный баскетболист избавился от своей доли в «Сакраменто Кингз». Продажу пришлось осуществить из-за подписания Шаком контракта с букмекерской компанией.
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