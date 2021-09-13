ЦСКА выбрал новую трансферную цель после срыва перехода Кевина Пангоса

Московский ЦСКА выбрал себе новую трансферную цель после того, как не сумел подписать MVP Евролиги Кевина Пангоса. Как сообщают несколько инсайдеров, армейцы рассматривают кандидатуру Брэда Уонамейкера.



32-летний разыгрывающий заинтересован в том, чтобы остаться в НБА, но рассматривает и предложения из Европы. Ранее сообщалось, что Уонамейкера хотят пригласить «Партизан», «Маккаби» и «Виртус».



Последние несколько сезонов разыгрывающий провёл в НБА, где защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Уонамейкер имеет большой опыт выступлений и в Европе, где играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».



Ранее ЦСКА покинул Майк Джеймс, с которым расторгли контракт.

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