ЦСКА выбрал новую трансферную цель после срыва перехода Кевина Пангоса
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Московский ЦСКА выбрал себе новую трансферную цель после того, как не сумел подписать MVP Евролиги Кевина Пангоса. Как сообщают несколько инсайдеров, армейцы рассматривают кандидатуру Брэда Уонамейкера.
32-летний разыгрывающий заинтересован в том, чтобы остаться в НБА, но рассматривает и предложения из Европы. Ранее сообщалось, что Уонамейкера хотят пригласить «Партизан», «Маккаби» и «Виртус».
Последние несколько сезонов разыгрывающий провёл в НБА, где защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Уонамейкер имеет большой опыт выступлений и в Европе, где играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».
Ранее ЦСКА покинул Майк Джеймс, с которым расторгли контракт.
Новость по темеОтчисленный из ЦСКА Майк Джеймс уехал в США
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