«Зенит» хочет подписать отчисленного из ЦСКА Майка Джеймса

Петербургский «Зенит» хочет подписать Майка Джеймса, недавно отчисленного из московского ЦСКА. Как сообщают греческие инсайдеры, у американца есть определённые сомнения по поводу игры и жизни в Санкт-Петербурге, но переговоры продолжаются. Отмечается, что в «Зените» работают Манос Пападопулос и Хави Паскуаль, хорошо знающие Майка.
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». В последнее время Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.
Ранее сообщалось, что в услугах американца заинтересованы сразу несколько европейских клубов, включая «Фенербахче», «Монако» и «Реал».
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