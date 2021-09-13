Шарунас Ясикявичюс высказался после потери «Барселоной» лидерства +19 против «Реала»

Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от финала Суперкубка Испании, где его команда проиграла со счётом 83:88. Специалист подчеркнул, что его подопечные сами отдали победу сопернику. По ходу матча сине-гранатовые упустили преимущество в 19 очков.



«Наша команда должна быть более зрелой в подобных ситуациях и доводить до победы такие матчи. Нашей команде не хватает инстинкта убийцы, это самое неприятное, что может быть. Игроки «Барселоны» перестали следовать указаниям тренеров и расслабились. Из положительного — в атаке мы поработали очень неплохо, но защита не сумела продемонстрировать свои лучшие качества», — приводит слова наставника «Барселоны» Marca.