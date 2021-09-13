Игрок NFL скопировал культовый образ Майкла Джордана с Олимпиады-1992 в Барселоне
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Ресивер клуба «Сиэттл Сихокс», выступающего в NFL, скопировал образ легендарного баскетболиста Майкла Джордана образца Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Фотография со сравнением образов была опубликована в официальном «твиттере» «Сиэттл Суперхокс».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба «Сиэттл Суперхокс».
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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