Донован Митчелл назвал 6 главных угроз в новом сезоне НБА

Баскетболист «Юты Джаз» Донован Митчелл поделился мыслями о предстоящем сезоне НБА, выделив «Лос-Анджелес Лейкерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Даллас Маверикс», «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс» в качестве главных соперников.
«Самое главное — когда придёт время встретиться с «Лейкерс», мы должны быть к этому готовыми. Нельзя сказать, что мы не были готовы в прошлом сезоне, но нужно оставаться готовыми.
У «Лейкерс» сплочённая команда. «Голден Стэйт» возвращается. Невозможно не учитывать команду, которую ведёт за собой Дэмьен Лиллард — «Портленд». Лука Дончич в «Далласе» — это Лука. Есть очень много сильных команд. «Финикс» — действующий чемпион конференции. У «Денвера» в составе есть MVP, Никола Йокич, и это мы говорим только о Западе. У нас есть своя задача, как и у других команд. Мы смогли усилиться, но, чтобы стать командой, которой мы хотим быть, мы должны продолжать работать», — приводит слова Митчелла Essentially Sports.
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