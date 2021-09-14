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НБА может провести внутрисезонный турнир с $ 1 млн призовых на игрока

НБА может провести внутрисезонный турнир с $ 1 млн призовых на игрока
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Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает идею проведения внутрисезонного турнира. По информации журналиста Шэмса Чарании, данный вопрос обсудили на заседании Комитета НБА по проведению соревнований. По предварительной информации, уровень призовых на одного игрока в данном турнире мог бы составлять около $ 1 млн.

Ранее НБА опубликовала полное расписание матчей сезона-2021/2022. Новый сезон регулярного чемпионата стартует 19 октября и завершится 10 апреля. Первые матчи плей-офф запланированы на 16 апреля. Первая игра финала НБА запланирована на четверг, 2 июня.

Напомним, чемпионом НБА прошлого сезона стал «Милуоки Бакс», который в финальной серии со счётом 4-2 обыграл «Финикс Санз». «Милуоки Бакс» победил в Национальной баскетбольной ассоциации впервые за 50 лет. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории.

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