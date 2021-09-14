Аналитик НБА назвал единственного соперника, который «не продавался» Леброну Джеймсу

Известный американский аналитик Скип Бэйлесс поделился мнением о Поле Пирсе, который после завершения баскетбольной карьеры стал работать экспертом. Бэйлесс отметил, что Пирс никогда не преклонялся перед Леброном Джеймсом.



«Я давно являюсь поклонником Пола Пирса лишь по одной причине. Потому что Пола всегда называли Правдой. Он никогда не относился к Леброну с таким же уважением, как большинство соперников на площадке. Он не покупался на слова Леброна, не продавался ему и никогда не дружил с ним.



После окончания карьеры он не стал деловым партнёром Джеймса, как это делали другие. Я не знаю Пола Пирса, но знаю, что ему всегда нравилось играть против Леброна. И он презирал тот факт, что ему необходимо говорить о Леброне даже после окончания карьеры», — сказал Бэйлесс в программе Undisputed.

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