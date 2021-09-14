«Лейкерс» могут подписать чемпиона мира — 2014 в составе сборной США

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в подписании Кеннета Фарида. Как сообщает североамериканский журналист Йован Буха, 31-летний тяжёлый форвард — чемпион мира 2014 года в составе сборной США.
Фарид провёл в НБА 8 сезонов, набирая 11,4 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Он был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэррелом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».
Последний профессиональный контракт тяжёлого форварда датируется 2019 годом. Он подписал его с китайским клубом «Чжэцзян», с которым тренировался, но так и не играл за команду.
- 14 сентября 2021
-
10:59
-
10:22
-
09:26
-
09:09
-
00:01
- 13 сентября 2021
-
22:48
-
21:44
-
20:53
-
19:47
-
18:56
-
17:21
-
16:56
-
16:01
-
15:37
-
14:24
-
13:21
-
12:38
-
11:49
-
11:13
-
10:45
-
10:00
-
09:27
-
09:10
-
00:21
- 12 сентября 2021
-
23:26
-
22:40
-
22:25
-
21:39
-
21:23
-
20:26
-
19:46
-
19:35
-
18:53
-
16:38
-
15:36