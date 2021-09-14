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Расселл Уэстбрук отреагировал на критику после публикации своего фото в юбке

Расселл Уэстбрук отреагировал на критику после публикации своего фото в юбке
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Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук отреагировал на критику после публикации своего фото в юбке. Напомним, большая часть поклонников игрока не оценила его наряда. Уэстбрук ответил критикам фразой известного рэпера Нипси Хассла, застреленного в 2019 году.

«Я никогда не ломаюсь под психологическим давлением», — написал Уэстбрук в своём «твиттере».

Ранее выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Уэстбрук признался, что его не смущает возраст игроков калифорнийского клуба. В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.

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