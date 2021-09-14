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Тони Кукоч назвал напарника, с которым у Майкла Джордана была бы непобедимая команда

Тони Кукоч назвал напарника, с которым у Майкла Джордана была бы непобедимая команда
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Известный в прошлом хорватский баскетболист Тони Кукоч назвал напарника, с которым у Майкла Джордана была бы непобедимая команда. Член баскетбольного Зала славы выразил уверенность, что дуэт Джордана с Шакилом О'Нилом стал бы лучшим в истории НБА.

«Джордан и Шак в «Чикаго Буллз» — это лучший состав из тех, который можно было бы представить. Неважно, кто конкретно подавал бы им мячи. Там было бы так много огневой мощи, что вряд ли бы хоть одна команда НБА смогла бы с ними конкурировать. Это было бы даже чуть несправедливо», — рассказал Кукоч в интервью NBA Scoop.

Ранее Тони Кукоч назвал любимого одноклубника по «Чикаго». Хорватский экс-баскетболист выбирал между Скотти Пиппеном и Майклом Джорданом.

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