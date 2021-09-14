Умер призёр Олимпиады в Монреале Андрей Макеев
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Вчера, 13 сентября, на 70-м году жизни скончался бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР по баскетболу Андрей Макеев. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».
Макеев родился 3 февраля 1952 года в Петрозаводске. С 1969 года выступал за ленинградский «Спартак», в составе которого становился шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призёром страны, обладателем Кубка СССР, дважды победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран.
По окончании игровой карьеры Андрей работал тренером в женском клубе «Балтийская звезда». В последние годы он тренировал команду по баскетболу на колясках «БасКи» и был тренером сборной России по баскетболу на колясках.
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