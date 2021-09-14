Кристапс Порзингис рассказал, какой баскетболист был его кумиром в детстве

Один из лидеров «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис в своём «инстаграме» рассказал о кумире детства. По его словам, им является ветеран НБА, форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони.



«В детстве я часто наблюдал за Мело и пытался подражать его стилю. Просто немыслимо, что в итоге я сыграл в одной команде с кумиром детства, и он взял меня под своё крыло. Благодарен за всё, чему ты меня научил, брат! Продолжайте заниматься своим делом на площадке и за её пределами», — написал Порзингис.

Фотографии можно посмотреть на странице Кристапса Порзингиса в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Энтони в среднем набирал 13,4 очка и делает 3,1 подбора — баскетболист вошёл в топ-10 скореров в истории НБА. В начале мая 2021-го Кармело набрал 27 318-е очко в карьере.