«Парма» обыграла «Хапоэль» из Эйлата в квалификации Лиги чемпионов

Пермская «Парма» одержала победу в матче 1/4 финала квалификационного этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Соперником российского клуба был «Хапоэль» из Эйлата (Израиль). Счёт матча — 79:76 (22:12, 13:26, 19:17, 25:21).



Стартовый отрезок уверенно выиграли баскетболисты российского клуба, однако на большой перерыв команды уходили с преимуществом «Хапоэля». Третья и четвёртая четверти остались за «Пармой», что и обеспечило итоговую победу российской команды.



Лучшим в составе пермяков стал Эйгирдас Жукаускас — на его счету 19 очков. В составе израильской команды чаще всего кольцо поражал Брайан Аллен (28).



За выход в финал квалификационного этапа Лиги чемпионов «Парма» поспорит с клубом «Ле Ман».



Ранее стало известно, что «Парма» официально сменила название на «Парма-Париматч». Таким образом, в новом сезоне в Единой Лиге ВТБ, а также в Лиге чемпионов команда выступит под названием «Парма-Париматч» и «Parma-Parimatch» соответственно.

Новость по теме «Парма» изменила название