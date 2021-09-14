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«Парма» обыграла «Хапоэль» из Эйлата в квалификации Лиги чемпионов

«Парма» обыграла «Хапоэль» из Эйлата в квалификации Лиги чемпионов
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Пермская «Парма» одержала победу в матче 1/4 финала квалификационного этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Соперником российского клуба был «Хапоэль» из Эйлата (Израиль). Счёт матча — 79:76 (22:12, 13:26, 19:17, 25:21).

Стартовый отрезок уверенно выиграли баскетболисты российского клуба, однако на большой перерыв команды уходили с преимуществом «Хапоэля». Третья и четвёртая четверти остались за «Пармой», что и обеспечило итоговую победу российской команды.

Лучшим в составе пермяков стал Эйгирдас Жукаускас — на его счету 19 очков. В составе израильской команды чаще всего кольцо поражал Брайан Аллен (28).

За выход в финал квалификационного этапа Лиги чемпионов «Парма» поспорит с клубом «Ле Ман».

Ранее стало известно, что «Парма» официально сменила название на «Парма-Париматч». Таким образом, в новом сезоне в Единой Лиге ВТБ, а также в Лиге чемпионов команда выступит под названием «Парма-Париматч» и «Parma-Parimatch» соответственно.

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