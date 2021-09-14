Первый номер драфта-2001 — о Расселле Уэстбруке: я даже не хочу больше произносить его имя

Экс-игрок НБА, первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2001 года, центровой Кваме Браун раскритиковал разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, сфотографировавшегося в юбке.
«Есть два пути: можно вкусить запретный плод и носить все эти чёртовы платья, как Расселл Уэстбрук или как там его зовут, я даже не хочу больше произносить его имя.
С другой стороны, он уже не в первый раз надевает платье, даже не знаю, почему все так встревожились. Может, просто потому, что этот нигер может высоко прыгать и играть в баскетбол. Но когда я рос, я не видел ни одного нигера, который бы расхаживал по улицам в платье и чёртовых туфлях и говорил бы при этом, что он гетеросексуал. Если ты гомосексуалист, то пожалуйста, мне пофиг. Но если ты называешь себя гетеросексуальным мужчиной и надеваешь платье, то не пошёл бы ты к чёрту. Таково моё мнение», – сказал Браун (видео доступно на странице Carnage45__ в «Твиттере»).
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