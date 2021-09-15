ЦСКА может подписать Айзею Томаса

Московский ЦСКА может подписать двукратного участника Матча звёзд НБА Айзею Томаса, который рассматривается в качестве замены недавно отчисленного Майка Джеймса. По информации журналиста Георгия Когалидиса, армейцы заинтересованы в кандидатуре 32-летнего защитника, который пока не может найти себе команду в Национальной баскетбольной ассоциации.
Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.
За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
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