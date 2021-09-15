Ричард Джефферсон назвал единственный рекорд, который волнует Леброна Джеймса

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон рассказал, что звезду НБА Леброна Джеймса сейчас волнует только один рекорд.



«Леброн не заботится ни о чём, кроме побед и своей серии, когда за сезон он в среднем набирает +25 очков за матч. Хотя нет, надо внести поправку: ещё его волнует серия, где он набирает не меньше 10 очков за матч. Он очень хочет её сохранить. Это единственный рекорд, который его волнует», — рассказал Джефферсон в подкасте Гилберта Аренаса.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.