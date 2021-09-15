«Даллас» подпишет экс-лотерейного проспекта, который стал ненужным драфтовавшему его клубу

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» хочет подписать разыгрывающего Франка Нтиликина. Как сообщает известный инсайдер Марк Стейн, соглашение с 23-летним баскетболистом будет подписано в ближайшие дни.



Сейчас Нтиликина находится в статусе неограниченно свободного агента, владеющий правами на игрока «Нью-Йорк Никс» не сделал ему квалификационного предложения.



Изначально «Даллас» собирался взять Нтиликину на драфте 2017 года, но в итоге француза забрал «Нью-Йорк» под седьмым номером.



Нтиликина выступал в НБА на протяжении четырёх сезонов. В регулярном чемпионате-2020/2021 он проводил на площадке чуть меньше 10 минут за игру, набирая 2,7 очка и 0,9 подбора. Ранее разыгрывающий успел поиграть за французский «Страсбур».

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