Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» подпишет экс-лотерейного проспекта, который стал ненужным драфтовавшему его клубу

«Даллас» подпишет экс-лотерейного проспекта, который стал ненужным драфтовавшему его клубу
Комментарии

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» хочет подписать разыгрывающего Франка Нтиликина. Как сообщает известный инсайдер Марк Стейн, соглашение с 23-летним баскетболистом будет подписано в ближайшие дни.

Сейчас Нтиликина находится в статусе неограниченно свободного агента, владеющий правами на игрока «Нью-Йорк Никс» не сделал ему квалификационного предложения.

Изначально «Даллас» собирался взять Нтиликину на драфте 2017 года, но в итоге француза забрал «Нью-Йорк» под седьмым номером.

Нтиликина выступал в НБА на протяжении четырёх сезонов. В регулярном чемпионате-2020/2021 он проводил на площадке чуть меньше 10 минут за игру, набирая 2,7 очка и 0,9 подбора. Ранее разыгрывающий успел поиграть за французский «Страсбур».

Новость по теме
«Даллас» просмотрел трех именитых ветеранов НБА
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021