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Абдул-Джаббар отреагировал на то, что Леброн может побить его исторический рекорд НБА

Абдул-Джаббар отреагировал на то, что Леброн может побить его исторический рекорд НБА
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Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар рассказал, как относится к тому, что звёздный Леброн Джеймс может побить его исторический рекорд по количеству очков за карьеру. На счету Абдул-Джаббара 38 387 очков, Леброн пока имеет 35 367 очков.

«С нетерпением жду, когда Леброн побьёт мой рекорд. Я считаю рекорды не личными достижениями, а, скорее, общемировыми. Если человек сделал то, что до него ещё никому не удавалось, значит у всех есть шанс это сделать. Когда кто-то устанавливает новый рекорд, мы все выигрываем. Когда Леброн побьёт моё достижение, я немедленно его поздравлю», — рассказал Абдул-Джаббар в подкасте Марка Штейна.

Ранее Абдул-Джаббар выступил против нового закона в штате Техас.

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