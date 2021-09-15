Татьяна Кочарян стала президентом МБА. Клуб выступит в Евролиге полностью русским составом
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Знаменитая спортсменка Татьяна Кочарян стала президентом баскетбольного клуба МБА. В Евролиге сезона-2021/2022 клуб выступит полностью российским составом.
«Татьяна Николаевна стояла у истоков ПБК МБА в 2013 году и прошла с клубом много лет, помогая стать по-настоящему профессиональной организацией, поступательно развивающейся год от года. При её непосредственном участии женская команда пробилась в элиту российского чемпионата, получив право участвовать в Еврокубке. Мужская команда завоевала место в Суперлиге-1, а молодёжные отделения регулярно завоёвывали медали чемпионатов страны. Поздравляем Татьяну Кочарян с вступлением в должность и желаем больших успехов», — указано в пресс-релизе в социальных сетях клуба.
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