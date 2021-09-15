Джавэйл Макги высказался о влиянии издевательств Шакила О'Нила на его карьеру

Трёхкратный чемпион НБА, игрок «Финикс Санз» Джавэйл Макги рассказал, как издевательства знаменитого Шакила О'Нила повлияли на его карьеру. Шакил регулярно выкладывал ошибки Макги в своей передаче Shaqtin 'a Fool.



«Поначалу я не понимал, что означают издевательства Шакила для моей карьеры. Пока не начал переходить в другие команды. Тренеры говорили мне, что видели передачи Шакила и не ожидали, что на самом деле я умный баскетболист. Shaqtin 'a Fool медленно разрушала мою репутацию. Будучи молодым, 24-летним баскетболистом, я просто угасал», — приводит слова Макги Essentially Sports.



Ранее Макги прояснил высказывание, в котором он поставил Леброна выше Карри. Макги заявил, что предпочёл бы играть за «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса, а не за «Голден Стэйт Уорриорз» Карри.

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