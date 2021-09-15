Карим Абдул-Джаббар высказал мнение о споре за звание величайшего игрока в истории НБА

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар поделился мнением о споре за звание величайшего игрока в истории НБА. Абдул-Джаббар подчеркнул, что ответить на данный вопрос невозможно.

«Спорить о величайшем баскетболисте всех времён – это весело. Точно так же, как и споры о том, кто быстрее — Супермен или Флэш. Это вопрос из области метафизики, потому что на него нельзя ответить. Ведь в прошлом игроки тренировались иначе и играли по другим правилам.

Тоже самое с вопросом, что важнее: очки, действия в защите или передачи? Статистика не всегда отражает конкретные условия и трудности, которые меняются от сезона к сезону. Здесь много переменных. Может, правильнее обсуждать, кто был «одним из величайших игроков»? — сказал Абдул-Джаббар в подкасте Марка Стейна.