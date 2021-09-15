3 клуба НБА хотят выменять Джона Уолла, который должен получить $ 91,7 млн за два года

Сразу три клуба НБА проявляют интерес к разыгрывающему Джону Уоллу, сообщает ведущий SiriusXM NBA Radio Митч Лоуренс в своём «твиттере». По информации источника, в подписании баскетболиста заинтересованы «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Детройт Пистонс».



Ранее Уолл провёл встречу с руководством «Хьюстона». Стороны договорились о том, что клуб попытается найти для баскетболиста новую команду. Игрок будет участвовать в процессе, его пожелания по месту продолжения карьеры будут учтены.



Ранее сообщалось, что «Хьюстон» не собирается выкупать контракт Уолла на два года и $ 91,7 млн. «Рокетс» придётся отдать ценные активы для сброса контракта Уолла, ценность на рынке которого считается отрицательной.



Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.