Алексей Швед назвал выгодное отличие выступления в Европе по сравнению с НБА

Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед рассказал об отличиях европейского баскетбола от НБА.
«Мне очень не понравилось, что в НБА тебя могут обменять трижды за один сезон. Когда ты подписываешь в Европе контракт на два года, ты знаешь, что будешь играть за этот клуб два года. Но подписав контракт в НБА на два года, ты можешь сменить шесть или семь команд. Это тяжело. Я не из тех, кто хочет сидеть на скамейке и смотреть, как играют другие. Я хочу играть сам», — цитирует Шведа BasketNews.
Напомним, Швед подписал с армейцами контракт по системе «1+1». Игрок решил покинуть «Химки», потому что они пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.
Регулярный чемпионат Евролиги-2020/2021 Швед завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.
- 15 сентября 2021
-
23:55
-
22:55
-
22:00
-
20:45
-
17:45
-
17:36
-
16:55
-
16:00
-
15:29
-
14:54
-
14:30
-
13:53
-
13:09
-
12:37
-
11:54
-
11:10
-
10:26
-
09:41
-
09:19
-
00:37
- 14 сентября 2021
-
23:54
-
21:52
-
21:31
-
21:28
-
20:23
-
19:29
-
19:22
-
18:37
-
17:18
-
16:24
-
16:04
-
15:48
-
14:55
-
14:17
-
13:35