Алексей Швед назвал выгодное отличие выступления в Европе по сравнению с НБА

Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед рассказал об отличиях европейского баскетбола от НБА.

«Мне очень не понравилось, что в НБА тебя могут обменять трижды за один сезон. Когда ты подписываешь в Европе контракт на два года, ты знаешь, что будешь играть за этот клуб два года. Но подписав контракт в НБА на два года, ты можешь сменить шесть или семь команд. Это тяжело. Я не из тех, кто хочет сидеть на скамейке и смотреть, как играют другие. Я хочу играть сам», — цитирует Шведа BasketNews.

Напомним, Швед подписал с армейцами контракт по системе «1+1». Игрок решил покинуть «Химки», потому что они пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.

Регулярный чемпионат Евролиги-2020/2021 Швед завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.