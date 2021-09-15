Алексей Швед объяснил, почему рассматривал переход только в ЦСКА

Защитник ЦСКА Алексей Швед объяснил, что рассматривал переход только в московский клуб, поскольку он не хотел повторения ситуации подмосковных «Химок», в которой он завоёвывал индивидуальные награды, однако не выигрывал трофеев вместе с командой.



«Я не хочу снова оказаться в ситуации, в которой я оказался в „Химках“.



Мы трижды поговорили с Итудисом, прежде чем я подписал контракт. Он сказал мне, чего хочет от меня. Я знаю, что он отличный тренер и прекрасно разбирается в баскетболе. Все ему доверяют. Если у вас есть вопрос — можете задать его, и он ответит. Мы знаем, чего он хочет и знаем, как помочь ему выиграть Евролигу и Единую лигу ВТБ. Он один из лучших тренеров Европы, и он знает свое дело, мы просто должны его слушать и помогать», — приводит слова Шведа BasketNews.