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Алексей Швед объяснил, почему рассматривал переход только в ЦСКА

Алексей Швед объяснил, почему рассматривал переход только в ЦСКА
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Защитник ЦСКА Алексей Швед объяснил, что рассматривал переход только в московский клуб, поскольку он не хотел повторения ситуации подмосковных «Химок», в которой он завоёвывал индивидуальные награды, однако не выигрывал трофеев вместе с командой.

«Я не хочу снова оказаться в ситуации, в которой я оказался в „Химках“.

Мы трижды поговорили с Итудисом, прежде чем я подписал контракт. Он сказал мне, чего хочет от меня. Я знаю, что он отличный тренер и прекрасно разбирается в баскетболе. Все ему доверяют. Если у вас есть вопрос — можете задать его, и он ответит. Мы знаем, чего он хочет и знаем, как помочь ему выиграть Евролигу и Единую лигу ВТБ. Он один из лучших тренеров Европы, и он знает свое дело, мы просто должны его слушать и помогать», — приводит слова Шведа BasketNews.

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