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Агент Айзеи Томаса прокомментировал слухи о переходе своего клиента в ЦСКА

Агент Айзеи Томаса прокомментировал слухи о переходе своего клиента в ЦСКА
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Бернард Ли, агент двукратного участника Матча звёзд НБА Айзеи Томаса, опроверг слухи о переходе своего клиента в московский ЦСКА, которые ранее появились в различных СМИ.

«У нас чёткая позиция по этому вопросу. Айзея Томас не переходит в ЦСКА. ЦСКА — отличная организация, но цель Айзеи — возвращение в НБА. Так есть и так останется. И, уверен, Айзея достигнет этой цели», — написал Бернард Ли в своём «твиттере».

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней в «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.

За карьеру звёздный защитник успел поиграть в «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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