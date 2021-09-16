Легендарный экс-тренер ЦСКА Душан Ивкович умер в возрасте 77 лет

Знаменитый сербский баскетбольный тренер Душан Ивкович скончался в возрасте 77 лет. О смерти прославленного специалиста рассказал его друг Горан Калинич.



«В 6:50 Душан скончался в больнице Белграда из-за попадания воды в лёгкие», — цитирует Калинича SportKlub.



Ивкович считается одним из самых успешных европейских тренеров всех времён. Он возглавлял такие команды, как «Партизан», «Арис», «Раднички Белград», «Шибеник», «Воеводину», ПАОК, «Панионис», «Олимпиакос», АЕК, ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Анадолу Эфес».



На счету Ивковича две победы в Евролиге, а также успех сборных Югославии и Сербии на чемпионате мира 1990 года и чемпионатах Европы 1989, 1991 и 1995 годов.



В 2016 году Ивкович объявил о завершении тренерской карьеры.



Московский ЦСКА под руководством Ивковича трижды становился чемпионом России и один раз — обладателем Кубка России. С московским «Динамо» специалист выигрывал Кубок УЛЕБ в 2006 году.